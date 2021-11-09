شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز فى كواليس أحدث أفلامها Rare Objects داخل نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين مصورو الباباراتزى النجمة كاتى هولمز في كواليس أحدث أفلامها التي تعود به إلى السينما من بوابة الإخراج للمرة الثالثة في مسيرتها الفنية، وذلك من بوابة فيلم Rare Objects، التي تقوم بتصويره في مدينة نيويورك.

جديربالذكرأن الفيلم يستند إلى الكتاب الذي يحمل نفس الاسم من تأليف كاثلين تيسارو، وتستمد أحداثه من الكتاب المشوق.



كاتى هولمز فى الكواليس

من ناحية أكدت النجمة العالمية كاتى هولمز، انفصالها عن صديقها إميليو فيتولو جونيور، حيث أكد مدير أعمال الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، انفصال الثنائى، لكنهما سيظلان أصدقاء بعدما دامت علاقتهما ثمانية أشهر، وذلك وفقًا لصحيفة Us Weekly.



كاتى هولمز

وشوهدت كاتى، تخرج منفردة في مدينة نيويورك، حيث أشارت المصادر إلى أنها لم تشاهد برفقة صديقها البالغ من العمر 33 عامًا، منذ ما يقرب من شهر أثناء عملها فى فيلم جديد في ولاية كونيتيكت، وقال مصدر لموقع ديلي ميل، "لقد تعثرت علاقتهما واكتشفا أنهما أفضل حالًا كأصدقاء"، مشيرًا إلى عدم وجود حزن أو دراما بعد الانفصال حيث أنهما مازالا أصدقاء.