شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مشروعاً يتنافسون على جوائز بقيمة 800 ألف دولار في سوق مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان في السعودية، اليوم، الثلاثاء، عن استضافة سوق البحر الأحمر، والذي يقام في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، برنامجاً غنياً يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي، وتحفيز الإنتاج المشترك، إضافة إلى دعم التوزيع الدولي، وخلق فرص جديدة للتعاون والتوزيع والإنتاج، منها سوق المشاريع الذي يضم 23 مشروعاً قيد التطوير، وورشة المشاريع قيد الإنجاز، وهي أفلام في المراحل الأخيرة من إنتاجها، كما تتنافس المشاريع المشاركة في سوق البحر الأحمر على جوائز تتجاوز قيمتها 800 ألف دولار.

تضم لجنة تحكيم سوق المشاريع الشاعر، ومؤسس مهرجان أفلام السعودية، أحمد الملا، والمنتج الأمريكي أليكس ماديجان، والمنتج الألماني ثاناسيس كاراثانوس، فيما تضم لجنة تحكيم المشاريع قيد الإنجاز كلاً من المدير العام لمهرجان واجادوجو للأعمال السينمائية والتلفزيونية الإفريقية، أليكس موسى ساوادوجو، والمخرجة والكاتبة والمنتجة الفلسطينية، آن ماري جاسر، والمخرج والكاتب الفرنسي لادج لي.

وينظّم سوق البحر الأحمر سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل بمشاركة أهم أقطاب صناعة السينما الإقليمية والعالمية، تطرح وتناقش موضوعات وقضايا سينمائية معاصرة، بما في ذلك زيادة الطلب على المحتوى، وملامح صناعة السينما ما بعد الوباء، والإنتاج المستدام.

ويستضيف السوق من تشيلي الموهبة المتخصصة في مونتاج الأعمال الروائية والوثائقية أندريا شينولي، حيث ستقدم محاضرة تخصصية حول مونتاج الأفلام الوثائقية الإبداعية، ويدير رشيد عبد الحميد من مؤسسة الفيلم الفلسطيني ندوة بمشاركة المخرجين الفلسطينيين هاني أبو أسعد وآن ماري جاسر ورشيد مشهراوي.

وقد أكّدت شيفاني بانديا المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على أهمية سوق البحر الأحمر باعتباره بوابة إلى سوق السينما السعودية، ومبادرة لدعم العاملين في صناعة السينما في السعودية، ومنصة لخلق شبكة قوية من المعارف والعلاقات والشراكات بين السعودية والعالم.

وبعد انتهاء فعاليات سوق البحر الأحمر، يستضيف المهرجان أيام المواهب يومي 12 و13 ديسمبر، وهو برنامج مخصص للمخرجين والمنتجين والكتّاب السعوديين والخليجيين، يهدف إلى تطوير المشاريع ودعم وصقل الجيل الجديد من المواهب، وتزويدها بالخبرات المعرفية التي تساعدها على المنافسة والنجاح.