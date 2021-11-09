شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى غفران تعود للغناء بعد غياب 8 سنوات بـ"ديو" "أنا عايزة أحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة ليلى غفران لـ ”الخليج 365”، إنها سجلت أحدث أغانيها بعنوان "أنا عايزة أحب" على طريقة الـ "ديو" يجمعها بالمطربة العراقية "دموع"، مشيرة إلى أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، وتعد عودة لها قوية للساحة الغنائية بعد فترة انقطاع عن الظهور، دامت لـ 8 سنوات، حيث كان اخر اعمالها ألبوم "الجرح من نصيبى".

وأشارت ليلى، إلى أن أغنية "أنا عايز أحب" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد الزعيم، توزيع أمين نبيل، وماستر ياسر أنور، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفديو كليب خلال الفترة المقبلة، لافتة أنها لم تحدد موعد طرحها على المنصات الرقمية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ليلى غفران

يشار إلى أن ليلى غفران قالت في لقاء تليفزيونى سابق، أن والدها رفض دخولها المجال الغنائى وهى صغيرة، الأمر الذى دفعها للذهاب إلى فرنسا وبدأت الغناء هناك، مشيرة إلى أن أغانى أم كلثوم كانت تملأ أرجاء باريس فى وقتها، وتابعت: "أم كلثوم كانت مثلى الأعلى.. وغنيت الأطلال وأنا عمرى 8 سنوات.. والدى كان رافض أنى أغنى عشان كده بدأت مشوارى الغنائى من باريس.. وقت ما ابتديت أغنى فى باريس كانت أغانى أم كلثوم مالية شارع الشانزليزيه".

وأضافت الفنانة ليلى غفران، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنها عاشت فى فرنسا فترة من الزمن الأمر الذى جعلها تكتسب خبرات عديدة من الأجانب، وتابع: "عشت مع أجانب وتعلمت منهم أن الغلط لا يغتفر".

وقالت الفنانة ليلى غفران، إن اسمها "جميلة"، والسبب وراء تغيير اسمها هو أن صديقتها المقربة منها كانت تحمل هذا الاسم وعقب وفاتها أرادت أن تخلد ذكراها فحملت اسمها، وتابعت: "أطلقت على نفسى ليلى غفران لأن ده كان اسم أعز صاحبة ليا وتوفيت.