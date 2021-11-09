شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لسينما أي ماكس يعلن منع عرض فيلم Eternals في دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سينما أي ماكس في مصر في بيان من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عدم عرض فيلم Eternals في مصر غدا الأربعاء مثلما كان مقرر له، وعلم الخليج 365 من مصادر موثوقة أن الفيلم لم يعرض في مصر وذلك لمخالفته القيم المجتمعية.



صفحة اي ماكس

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.

وكانت قررت بعض الدول العربية منع طرح فيلم مارفل الجديد Eternals بـالسينمات لديها، وذلك بسبب عدد من المشاهد الجنسية التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر بعض الدور العربية منع الأفلام من شاشاتها، بسبب عدة أسباب قد تكون سياسية أو دينية أو غيرها.

حيث سبق ومنع عرض فيلم The Da Vinci Code، الذى قام ببطولته الممثل العالمى توم هانكس، وطرح في 2006، ومنع في بعض الدول العربية منها مصر ولبنان، والأردن، وذلك بسبب تصنيف العمل بـ أنه يسئ إلى معتقدات الدين المسيحى، وخاصة لـ سيدنا للمسيح عليه السلام، والسيدة مريم العذراء عليها السلام.