شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يستضيف دورة تخصصية لأيقونة السينما المصرية يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان عن استضافة المهرجان دورة تخصصية مع النجمة القديرة وأيقونة السينما المصرية يُسرا، والتي شاركت في أكثر من 80 فيلماً وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، حيث تُعتبر يُسرا واحدة من أكثر نجمات السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي، كما سيشهد المهرجان حضور الممثلة العالمية ونجمة السينما الفرنسية كاثرين دينوف.

على صعيد الأفلام، كشف المهرجان روّاد المهرجان سيحظون بفرصة المشاركة في عروض السجادة الحمراء، والتي تضم باقة من أحدث وأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية، وذلك في قاعة عرض تتسع لـ900 مشاهد، تم تشييدها خصيصاً لهذا الغرض في قلب جدة البلد، وتضم هذه العروض الافتتاحية كلاً من:

آخرأفلام المخرج الفلسطيني المرشح لجائزة الأوسكار والفائز بجائزة غولدن غلوب هاني أبو أسعد، سيفتتح فيلم "صالون هدى" مسابقة البحر الأحمر، وهو دراما مثيرة مستوحاة من أحداث حقيقية، يشارك في البطولة علي سليمان، ميساء عبد الهادي، سامر بشارات، ومنال عوض.

تنضم إلى القائمة المخرجات السعوديات سارة مسفر، جواهر العامري، نور الأمير، هند الفهّاد، وفاطمة البنوي في العرض الخليجي الأول لفيلم "بلوغ"، وهو مشروع سينمائي يضمّ خمس قصص من خمس مخرجات سعوديات.

ومن مهرجان البندقية إلى لندن إلى البحر الأحمر، تقدّم النجمة الأمريكية ماجي جيلينهول أول تجربة إخراجية لها في فيلم ”الابنة الضائعة“ وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم للأديبة إيلينا فيرانتي ومن بطولة الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار أوليفيا كولمان، إلى جانب داكوتا جونسون وجيسي باكلي.