شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "إلا أنا" يستعينون بوحدة إخراج ثانية في حكاية "ويبقى الأثر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" تصوير مشاهد العمل في استوديو نور الشريف بمنطقة أكتوبر، حيث تم الانتهاء من أسبوع في أحداثه، وقرر مخرجه أحمد يسرى الاستعانة بوحدة إخراج ثانية يقودها المخرج المساعد أحمد وجيه محب لسرعة الانتهاء الحلقات تمهيداً لعرضها الأسبوع المقبل على قناة dmc.

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا" وهى من تأليف أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، ويتم عرض الخامسة بعنوان "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن بطلة الحكاية نجلاء بدر تنتظر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهارده يوم جميل" مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.