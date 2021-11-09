شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصري"برّه المنهج"للمخرج عمرو سلامة في ختام مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، عن عرض الفيلم المصري "برّه المنهج" للمخرج عمرو سلامة، والذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات في إطار اجتماعى مشوق.

ويجسد ماجد الكدوانى خلال أحداث الفيلم، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى، ويشارك فى بطولة العمل مع ماجد الكدوانى كل من روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقى.

وقال إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي "يسعدنا الإعلان عن قائمة الأفلام التي اخترناها في دورتنا الافتتاحية، وهي بلا شك بداية قوية تضم قصصاً وإبداعات من العالم العربي وخارجه، وتشكّل انطلاقة هامّة لمهرجان يرسّخ لمكانته على الساحة الدولية،وتشهد قائمة الأفلام على مدى التنوع والثراء في المواضيع والأساليب السينمائية، كما تؤكّد على الأصالة والإبداع والابتكار سواء من مخرجين معروفين أو من مواهب نفخر باكتشافها وتقديمها لأول مرة."

وأضاف إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وتأكيداً على سعي المهرجان للاحتفاء بدور المرأة في صناعة السينما، سيتم تكريم موهبتين كانت لهما بصمة في عالم السينما. الشخصية الأولى هي المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور، وهي أول مخرجة سعودية، استطاعت كسر كافة الحواجز والترسيخ لمكانة المرأة في صناعة السينما السعودية.

قامت هيفاء المنصور بإخراج "وجدة" (2012) وهو أول فيلم طويل يتم تصويره بالسعودية، ليحصد الكثير من الجوائز العالمية، بما فيها ترشيحه لجائزة الأكاديمية البريطانية (بافتا) لأفضل فيلم أجنبي، ثم أنجزت هيفاء المنصور العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الدولية، ورسّخت مكانتها كواحدة من أهم المواهب السعودية والعربية والعالمية.