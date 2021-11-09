شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ناعية أحمد خليل: فنان كبير فناً وخلقاً وكان لى شرف الوقوف أمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين، على تقديم واجب العزاء، فى وفاة الفنان الكبير الراحل أحمد خليل، الذى رحل عن عالمنا الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث نشرت صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "أحر التعازي لكل جمهور الفنان الكبير أحمد خليل و عائلته .. فنان كبير فناً و خلقاً .. كان لى شرف الوقوف أمامه فى أجمل مسلسلاتى قصة الأمس".



بوست الهام شاهين عن الراحل احمد خليل

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.