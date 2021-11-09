شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وأحمد حلمي ينعيان أحمد خليل: النبيل والأصيل الرائع والقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان صلاح عبد الله، على نعي الفنان الكبير الراحل أحمد خليل، الذى رحل عن عالمنا الساعات الأولي من صباح اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث نشر عبد الله صورة تجمعهما من أحد الأعمال الدرامية التى شاركا فيها سوياً وبرفقتهم الفنان الراحل سامي العدل.

وكتب عبد الله على الصورة التى نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، "أيوه يابو صلاح نحن السابقون، يا من لك الدوام، نسألك حسن الختام، ‏أرجوكم الفاتحة والدعاء للنبيل الأصيل الرائع الجميل القدير المحترم الأسناذ".



بوست صلاح عبد الله للراحل احمد خليل

كما حرص الفنان أحمد حلمي، على نعي الفنان القدير الراحل، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ".



بوست احمد حلمي للراحل احمد خليل

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.