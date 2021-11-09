شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تسريب أغنية نوال الزغبي الجديدة "نقطة انتهى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نوال الزغبي، عن مقطع جديد من أغنيتها المسربة "نقطة انتهى"، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلق على كواليس تسريبها خلال الفترة الحالية، بالرغم من تحضيرها لها منذ اربع سنوات.

وكتبت الزغبي على الفيديو الذى نشرته "اغنية نقطة انتهى اصلا اسمها (نحنا لبعض)، هالاغنية عمرها 4سنوات، اتعملت لمناسبة خاصة، كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف، انتشرت الاغنية وما حدا قادر يهدّيها".

وشاركت الزغبى صورة جديدة لها مع ابنها جورج فى ظهور نادر له منذ أيام، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، "صار شاب الله يحمى كل أولاد العالم.. أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي نوال فور نشرها.

وكانت وصفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، حفلها الغنائى الذى أحيته فى العاصمة العراقية بغداد، أنه ليلة من العمر ووقفة تاريخية، وقالت "شكرا العراق شكرا الجمهور العراقى الرائع".