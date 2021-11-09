شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ينتهى من ديكور الحارة الشعبية فى مسلسل "القاتل الذى أحبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم هانى رمزى من تصوير عدد من المشاهد الداخلية وتحديداً فى ديكور الحارة الشعبية بمنطقة الحزام الأخضر، ضمن أحداث مسلسله الجديد "القاتل الذى أحبه"، المقرر عرضه على أحد المنصات خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "القاتل الذى أحبه" يعود به هانى رمزى إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، والعمل تأليف صلاح عربى وإخراج عمرو عابدين في تعاونه الثالث مع هانى رمزى بعدما قدما مسلسلى "مبروك جالك قلق" و"عصابة بابا وماما".

ووقع اختيار المخرج عمرو عابدين على عدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم النجمة سهير رمزى التي تعود للدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها مسلسل "قصر العشاق" عام 2017، ويشارك في العمل أيضاً كلا من أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى.