فن ومشاهير

بالصور.. أميرة هاني تحتفل بخطبتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة أميرة هاني، بخطوبتها على رجل الأعمال محمد سماحة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وظهرت "أميرة" بفستان أبيض أنيق، في حفل عائلي بسيط ضم أسرتيهما، وعلقت: "مرحبا بعائلتي الثانية.. السيد والسيدة سميث".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة هاني المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: بيومي فؤاد، هنادي مهنا، صبري فواز، لقاء الخميسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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