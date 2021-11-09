بالصور.. أميرة هاني تحتفل بخطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة أميرة هاني، بخطوبتها على رجل الأعمال محمد سماحة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وظهرت "أميرة" بفستان أبيض أنيق، في حفل عائلي بسيط ضم أسرتيهما، وعلقت: "مرحبا بعائلتي الثانية.. السيد والسيدة سميث".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة هاني المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: بيومي فؤاد، هنادي مهنا، صبري فواز، لقاء الخميسي.