وليد فواز يكشف عن دور الراحل أحمد خليل في إنقاذه من موقف صعب في بداية مشواره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان وليد فواز عن موقف لا ينساه للفنان الراحل أحمد خليل، موضحا أن الفنان الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، قام بإنقاذه من موقف صعب صادفه في بداية حياته الفنية.

الفنان وليد فواز كشف عن الموقف عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "في يوم من الأيام وأنا ممثل صغير قوي كنت شغال في مسلسل فيه الأستاذ أحمد خليل، وكان فيه مشهد المفروض إني بقول فيه جملة وبفتح الباب وأقوله (اتفضل يا باشا)، وفي نفس الوقت كنت شغال في عمل ثاني وكان فيه لخبطة في المواعيد كالمعتاد".

وتابع: "المهم قعدت أتكلم مع المخرج المنفذ وأقوله أنا مش هاعرف آجي، وده مشهد مش مهم وعادي إنك تشيلني، المخرج المنفذ الله أكبر عليه كان سالك قوي، قعد يقولي إزاي متجيش في مشهد فيه أستاذ أحمد خليل، دي كارثة ومصيبة وحسسني إن المسلسل هيفشل لو مجتش، قلت له طب إدينى رقم الأستاذ أكلمه، قال لي إنت تكلم أحمد.. مستحيل، ومرضيش يديني الرقم".

وليد أضاف: "المهم جبت الرقم من الريجيسير، وكلمت الأستاذ في التليفون، ألو أستاذ أحمد خليل، أيوة، حضرتك أنا اسمي فلان وبمثل مع حضرتك في مسلسل كذا، أهلا يا بني.. قالها بصوت كله أبوة وطيبة ودفء، وشرحت له المشكلة كلها وقلت له كلام المخرج المنفذ، و سمعني للنهاية من غير ما يقاطعني وقال لي يا بني أنا معنديش أي مشكلة خالص، في يوم من الأيام أنا كنت زيك بسعى متقلقش خالص، أنا هاقول للمخرج المنفذ ميضايقكش، وقد كان فعلا مروحتش اليوم ده وفعلا كلم المخرج المنفذ اللي كان مستغرب جدا إني محصليش مشكلة.. وإني إزاي ممثل ملوش وزن ولا قيمة يتكلم مع الأستاذ".

وأكمل الفنان وليد فواز، وكتب: "2021 أقابل الأستاذ في رمضان اللي فات في لبنان وأنا بقيت وليد فواز وممثل ليا اسمي وصيتي، وأقول له (تعرف إن حضرتك ليك في رقبتي جميل كبير قوي فرق معايا في حياتي)، وقال لي (جميل إيه يا بني ؟؟)، وقلت له (هو ده يابني)، وحكيت القصة، هو ابتسم وقالي (شوف أنا كبرت ومش فاكر قوي التفاصيل ,لكن أنا اتربيت على إن الناس من بعض ولبعض".

وليد اختتم: "رحمة الله عليك يا عم أحمد يا أنضف نفسية قابلتها في جيل الأساتذة، اللهم اغفر لك اللهم نور قبرك، اللهم بحق الخير اللي كنت بتعمله أن تجازي خيرا في وقوفك أمام ربك العظيم

بحبك يا عم أحمد وأشوفك بإذن الله في الجنة، ألف رحمة ونور عليك مع السلامة".

الفنان أحمد خليل رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما، متأثرا بإصابته بالكورونا، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه ، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب ظهر اليوم الثلاثاء.

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