صورة نادرة.. كاظم الساهر بملابس الخدمة العسكرية في الجيش العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر جروب آلة الزمن، عبر موقع "فيسبوك"، صورة نادرة للفنان العراقي كاظم الساهر.

وظهر "الساهر" في الصورة بملابس الخدمة العسكرية، أثناء تأدية الخدمة في الجيش العراقي عام 1982.

وعلق الحساب على الصورة :"الفنان كاظم الساهر (الأول من اليمين) في عام 1982/، أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش العراقي".

من ناحية أخرى أحيا كاظم الساهر مؤخرًا، حفلا غنائيا في دبي، 15 أكتوبر الماضي، تحت عنوان "أمسيات خالدة".

وأقيمت هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، سيتمكن حاملو تذاكر إكسبو من مشاهدة المناظر المبهرة عبر شاشات ضخمة في كل من مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل.

وفيما يقتصر الدخول إلى ساحة الوصل على المدعوين، فإن زوار إكسبو ممن يحملون تذاكر صالحة لأيام الأمسيات يستطيعون دخول مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل على أساس أسبقية الحضور. وسيُبث الحفل أيضا مباشرة من ساحة الوصل إلى جمهور عالمي.