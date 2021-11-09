وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 83 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

توفي اليوم الثلاثاء، الموسيقار “غازي علي” أحد رواد التلحين في المملكة العربية السعودية، عن عمر يناهز 83 عاماً.

الناقد الفني السعودي “محمد سلامة” قال: إن “الملحن غازي علي منذ نصف قرن وهو يمارس التلحين، ومنذ 50 عاماً حول منزله ليصبح معهداً موسيقياً متكاملاً”، لافتاً إلى أنه “تخرّج على يديه العديد من فناني السعودية، وتعلموا منه فنون الغناء والعزف على العود، ومنهم طلال سلامة وعلي عبدالكريم وعباس إبراهيم وغيرهم”.

ودرس الموسيقار “غازي علي” في معهد “الكونسرفتوار” بالقاهرة، وتخرج في العام 1967، وكانت تربطه علاقة وثيقة بالموسيقار” رياض السنباطي”.

الموسيقار السعودي “غازي علي” ولد في العام 1938 ، ودرس الموسيقى بمصر خلال ستينيات القرن الماضي ثم في بريطانيا، وقدم أغاني وطنية وعاطفية.

وعمل “غازي” معلماً للموسيقى في “جمعية الثقافة والفنون” لمدة 3 أعوام في الفترة (1976 ـ 1979)، كما قدم عدداً من الأعمال مثل: “روابي قبا” و”ربوع المدينة” و”شربة من زمزم”، ومن أشهر أغنياته “أسمر حليوة” و”سلام لله ياهاجرنا”، وافتتح في الأعوام الأخيرة فصلا دراسيا بمنزله لتعليم هواة ومحبي الموسيقى أساسياتها.