تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل “لعبة الحبار”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشف مخرج المسلسل الكوري الشهير “لعبة الحبار”، عن وجود موسم ثان بالفعل للعمل عبر منصة “نتفليكس”.

وتحدث المخرج هوانغ دونغ هيوك في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد بريس”، عن الأفكار المحتملة للموسم الثاني من “لعبة الحبار”، مؤكدا أن “العرض سيعود مع المزيد من المغامرات”.

وأضاف: تجري عملية التخطيط الآن في رأسي، لكني أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد متى وكيف سيحدث ذلك. لذلك سأعدكم بهذا”.

وفي سؤال عن التفاصيل أجاب أن “جي هون سيعود وسيفعل شيئًا للعالم”.

وحقق المسلسل الكوري الجنوبي نجاحا مدويا على مستوى العالم عند عرضه الشهر الماضي، حيث حقق أكثر من 111 مليون مشاهدة لأول مرة في تاريخ نتفليكس.

ويدور “لعبة الحبار” المؤلف من 9 حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية، ويتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ يعادل 38.31 مليون دولار.