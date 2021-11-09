جمالها سبب استبعادها.. فنانة كانت ستقوم بدور “فاطمة كشري” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” قبل عبلة كامل – أعرف من هي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 09:57 مساءً - من منا لا يتذكر مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» تلك الدراما الإجتماعية المرسوخة في أذهان جيل التسعينات، والتى لا تزال شخصيات أبطالها محفورة في مخيّلتهم، ومن بينهم شخصية «فاطمة كشري» زوجة الحاج عبد الغفور البرعي الذي قدمتها القديرة عبلة كامل.

ولكن هناك ممثلة أخري كانت المرشحة الأولي لدور الفنانة عبلة كامل في المسلسل الشهير وهذا ما كشفه السيناريست الكبير، مصطفى محرم، في لقاء تليفزيوني سابق له، كما كشف محرم عن الفنانين المرشحين للشخصيات الرئيسية بالمسلسل قبل الذين قاموا بأداءها بالفعل.

حيث أكد محرم في لقاء مع برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، أن الفنان نور الشريف لم يكن المرشح الأول لتجسيد شخصية البطل الرئيسي للمسلسل “المعلم عبد الغفور البرعي”، ولكنه كان الفنان محمود عبد العزيز.

مشهد النهاية من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي – عام 1996م

وتابع محرم أن محمود عبد العزيز اعتذر عن عدم بطولة المسلسل بسبب انشغاله وقتها بعمل فني آخر، ليقرر ترشيح نور الشريف الذي وافق على الدور بعد إجراء تعديلات على السيناريو، وأبرزها تكبير حجم دوره في الأحداث.

وأشار إلى أن دور “فاطمة كشري” الذي جسدته الفنان عبلة كامل كان مرشحا له في البداية الفنانة (يسرا)، ولكنه رفض ترشيحها بسبب جمالها الذي لا يتناسب مع بيئة شعبية نشأت فيها الشخصية، ثم كانت المرشحة التالية هي الفنانة معالي زايد، ولكن تم رفضها من جانب فريق عمل مسلسل بدعوى “تسببهها للعديد من المشاكل”.

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أما شخصية “المعلم إبراهيم سردينة”، التي لعبها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، فكان مرشحا لها في البداية الفنان حسن حسني، ولكنه رفض بسبب وقوع خلافات بينه وبين جهة الإنتاج حول أجره المادي.

وجاءت تصريحات السيناريست مصطفى محرم احتفالا من برنامج “صاحبة السعادة” بمرور 25 عاما على عرض مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، وهو عن رواية للكاتب الراحل، إحسان عبد القدوس، من إخراج الراحل أحمد توفيق،

مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” شارك في بطولة نخبة كبيرة من نجوم التمثيل علي رأسهم: نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وناهد رشدي وحنان ترك ووفاء صادق وياسر جلال ومنال سلامة وأحمد سلامة ورشوان توفيق وعبد الرحمن أبو زهرة. ويرصد قصة كفاح “عبد الغفور البرعي” في تجارة الخردة بوكالة البلح بالقاهرة حتى أصبح مليونير شديد الثراء ومن كبار رجال الأعمال.

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