نبيلة عبيد تتلقى هدية خاصة وتقول: “أنا مسيطرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت النجمة المصرية نبيلة عبيد هدية مميزة وصلتها من أحد المراكز الفنية، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في تطبيق “إنستغرام”.

واستعرضت عبيد الهدية، وهي عبارة عن لوحة فنية رسمها أحد الشبان لها بدقة وحِرفية عالية، وتظهر في المقطع الذي نشرته يدا الفنان وهو يرسمها من خلال خطوط انسيابية محترفة تؤكد موهبته في الرسم، وقد تم دمج حركة اليدين مع أغنية “مسيطرة” للمغنية لميس كان، التي طُرحت أخيراً وحققت نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدات عالية.

وعلقت عبيد على المقطع قائلة: “مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا أيوه أنا مسيطرة يا حتة سكّرة… حلوة أوي كلمات الأغنية واللحن وعجبتني وشكراً مركز أفنان الفن على الهدية”.

وسألت متابعيها بعفوية: “ايه رأيكم مش أنا برضه مسيطرة؟ مساكم أحلى من الورد”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع عفوية عبيد، وأشادوا بروحها الشبابية المرِحةة متمنين لها دوام الصحة والسعادة.