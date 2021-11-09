أحمد فولكس يفتح قلبه للجمهور: “كل ظلم وليه نهاية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد فلوكس الجدل خلال الأيام الماضية بعد انتشار أخبار حول صورة جمعته مع سيدة تُدعى ياسمين، قالت بعض المواقع الإخبارية إنه يطاردها منذ فترة.

وفي أول رد له، نشر فلوكس عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” مجموعة صور تجمعه مع السيدة، موضحاً أنه سيبدأ من يوم غد سرد القصة كاملة، ويكشف سبب انتشار مثل هذه الأقاويل.

وعلّق فلوكس على الصور قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم، توكّلت على الله، لكل ظلم وليه نهاية، هذه هي ياسمين، اللي الصحافة كلها كاتبة إني بجري وراها وبلاحقها وبطاردها”. وأضاف: طبعاً واضح جداً في الصور إني بلاحقها وبتطاردها، طيب القصة ابتداء من الغد سأبدأ في سردها بالوثائق كاملة، ليعلم الكل الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة، سبق وقولت أنا مابخافش وقولت كفاية، ومن الحكمه إنهاء الحرب، ولكن للأسف كالعادة مفيش فايدة. لكن نيجي على شرف بيتي وابني فأهلاً بالمعارك، ورسالة للكل، اللي ساعد واللي ظلم واللي افترى، واللي كمان كان حاجته على التليفون، أنا مش هرحم حد… خلص الكلام”.

ومن ثم نشر أحمد فلوكس صورة لمقاتل في معركة، ووجّه من خلالها رسالة الى منتقديه و”مفبركي” الشائعات عنه، وعلّق عليها قائلاً: “في المعارك العدو الغبي هو من لا يرى قوة خصمه وما يفعل ويبحث عمّن يساعده فقط… لا تبحث عمّن يساعد لأن أقوى المعارك بتكون دايماً لأقوى جنود الله والمساعد هو الله فقط… فإن كنت تؤمن بالله فسترى حقيقة مَن أمامك، ولو كنت غير مؤمن فاعلم أنك سترى كل الناس مثلك… وكما قال الشاعر المعروف (حبّة فوق وحبّة تحت)”.