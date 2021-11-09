“مكتوب عليا”.. أكرم حسني ينافس في دراما رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري، أكرم حسني، عن تحضيره لمسلسل جديد ينافس به في ماراثون دراما رمضان المقبل 2022، مضيفاً في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”، أن المسلسل يحمل اسم “مكتوب عليا”، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وبين حسني أنه سبق وتعاون مع هذا الفريق في مسلسل “الوصية”، متابعاً: “لهذا السبب أنا متفائل جداً بهذا العمل”. وعن حقيقة تقديمه عملاً درامياً مع المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أكد: “هناك فكرة درامية قائمة أخطط لها مع هيفاء، وأتمنى أن يوفقنا الله فيها”. أما عن الأغاني الجديدة التي يحضر لها، فأشار حسني إلى أنه يحضر لأكثر من أغنية بفكرة جديدة، لكن حتى الآن لم يستقر على طرح أي فكرة منها.

وعن فيلم “العميل صفر”، أردف أكرم حسني: “أستأنف تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الانتهاء من التصوير في فترة وجيزة، لعرض الفيلم في صالات السينما، وفقاً لما قررته الشركة المنتجة”.