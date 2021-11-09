زوج نيللي كريم يكشف كواليس زواجهما.. فماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث لاعب الاسكواش الدولي، هشام عاشور، زوج الفنانة المصرية نيللي كريم، عن كواليس زواجهما، قائلاً إنهما لو فكرا كثيراً في تلك الزيجة، لكانت الأمور ستؤول إلى قرارات أخرى.

وأوضح زوج نيللي كريم، في مقابلة إذاعية عبر برنامج “حروف الجر”، أنه لم يفكر كثيراً في الزواج من نيللي كريم وكذلك هي، موضحاً أنها مرت بخبرات ولديها تجارب ربما تحسبها “سيئة”، كان من الممكن أن تعوق مسألة الزواج، لو أخذت حيزاً من التفكير.

وعقب عاشور بأن نيللي كريم لم تفكر كثيراً في أمر الزواج منه، مردفاً: “كنت مع شقيقي، وكان يتحدث مع مديرة أعمال نيللي، ومعرفش بيتكلم مع مين، وألقيت نظرة فوجدت نيللي، ومكنش في أي حاجة، وقعدنا نهزر، وتكلمنا شوية”.

وبين أنه سافر بعدها إلى الجونة فوجد نيللي كريم هناك، واستمر التعامل كأنهما يعرفان بعضهما منذ فترة، متابعاً: “سمعت حينها أن المنتج السينمائي جمال العدل تحدث معها بأن بعض الأنباء انتشرت عن وجود علاقة بينها وبيني”. ومضى عاشور، قائلاً إنه عقب تلك الأنباء تحدث معها: “بقولك إيه أنا جاهز تيجي نتجوز؟.. واتخضت وأنا عمري ما قلت كده لحد، حتى قررنا نعمل فرح بحضور الأصدقاء فقط، ووصل الأمر لحضور 800 شخص”.

وأوضح أن نيللي كريم طيبة القلب كثيراً، ولديها صفة “الجدعنة”، وهو ما أثبتته المواقف، حيث قامت بمساعدة غرباء كما وثقت به، معقباً بأنها امرأة قوية، وأضاف أن المرأة القوية هي من تعطي الرجل مساحة، فلا يشعر الرجل بالملل.