رسم إلهام شاهين بالفحم.. شاهدوا رد فعلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، جمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، مقطع فيديو، ظهرت فيه الفنانة المصرية إلهام شاهين، وهي تبدي رد فعل “مصدومة”، و”غير مصدقة”، لرؤيتها لوحة مرسومة.

وفي التفاصيل، قام رسام شاب يدعى “خالد”، برسمها بدقة بالفحم خلال 15 دقيقة فقط، وذلك في زيارة لأحد المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، حيث تحضر فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يقام حالياً بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وأثناء وجود إلهام شاهين في أحد المراكز التجارية بشرم الشيخ، قدم الرسام لها صورة من نوع البورتريه، فعلقت قائلة: “هايل، مش مصدقة وأنا قاعدة إزاي لحق رسمها، أنا بقالي هنا 10 دقايق ربع ساعة، برافو عليك فنان جميل”.

وأوضح الرسام أنه نفذ الرسمة باستخدام قلم الفحم خلال 15 دقيقة، وصفقت له إلهام شاهين وبوسي شلبي والحاضرون في المكان، إعجاباً بقدرته على الرسم.

وعبر عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالصورة وسط تفاعل كبير، حيث حظي المقطع بآلاف المشاهدات والتعليقات، بينما عبرت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن إعجابها بالمقطع بتعليق به إيموجي قلوب.

وكانت قد أكدت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح تكريم 8 شخصيات مسرحية، بجانب النجم الكوميدي الكويتي داوود حسين، على أن تكون تلك الشخصيات بين مصريين وعرب ومسرحيين من دول أخرى عالمية، موضحة في بيان لها أنه سيتم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من مصر.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات، باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من بلجيكا، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية وذلك في حفل الافتتاح.

وأكد البيان أنه، وخلال أيام المهرجان، سيتم تكريم كل من الفنان رائد محسن، والفنانة آسيا كمال من العراق، أما في حفل الختام، فسيتم تكريم كل من محسن منصور، ومحمد عبدالرحمن (توتا)، والمخرج سامح بسيوني من مصر كأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام.