منة شلبي بـ”اتجاه إجباري” في رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة المصرية منة شلبي التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد الذي سيشهد عودتها لموسم دراما رمضان 2021بعد غياب أربع سنوات منذ قدمت مسلسل “واحة الغروب”.

ويحمل المسلسل حتى الآن عنوان “اتجاه إجباري”، وتم ترشيح النجمة إلهام شاهين لتشاركها البطولة كما يبرز اسم أحمد داود للبطولة الرجالية على أن يتم تصوير نصف مشاهد المسلسل في لبنان، والنصف الثاني في دولة أخرى لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.

كواليس المسلسل شهدت تسريبات متناقضة، فأكد البعض أن منة ترغب في تقديم عمل من 15 حلقة فقط على غرار مسلسلها الأخير “ليه لأ 2″، بينما أكدت الشركة المنتجة أن المسلسل يتكون من 30 حلقة، وتمك الانتهاء من كتابة 12 حلقة بالفعل، والعمل من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبوذكري التي سافرت مؤخرا إلى بيروت لمعاينة واختيار أماكن التصوير.

وبعد عودة كاملة إلى القاهرة، سيتم عقد اجتماعات لحسم أسماء النجوم المشاركة في المسلسل، والاسم النهائي للعمل وتحديد مواعيد التصوير بما يتناسب مع ارتباطات نجوم العمل، خاصة وأن الأيام القادمة ستشهد بدء تصوير عدة أعمال مشاركة في المسلسلات المصرية لرمضان 2022.

يذكر أن منة شلبي بانتظار مفاجأة مع الإعلان عن النتيجة النهائية لجائزة الإيمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعد شلبي أول ممثلة مصرية وعربية، تدخل القائمة القصيرة لجائزة أفضل ممثلة، عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”.