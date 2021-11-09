مهرجان القاهرة السينمائي ينطلق مع أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيم مؤتمر صحفي خاص بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تم الإعلان عن تفاصيل الدورة 43 التي ستقام بين الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وخلال المؤتمر أعلن محمد حفظي رئيس المهرجان أن الاختيار قد وقع على الفيلم الإسباني “المسابقة الرسمية Official Competition” ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الـ43.

وسيُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة الثنائي الشهير بينيلوبي كروز، وأنتونيو بانديراس إضافة إلى أوسكار مارتينيز.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلمًا ليترك بصمته، بحثًا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية، إلا أنه يواجه العديد من الأزمات.

يشار إلى أن الفيلم كان قد عُرِض في مهرجان فينيسيا السينمائي الذي أقيم في سبتمبر المنصرم.