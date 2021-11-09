كانيي ويست ينتقم من كيم كارداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر علاقة كيم كارداشيان العاطفية الجديدة، نشر موقع PageSix الإخباري خبراً حصرياً مفاده أن النجم العالمي كانيي ويست دخل في علاقة حب جديدة مع عارضة أزياء تصغره بـ22 عاماً.

وذكر الموقع أن كانيي البالغ من العمر 44 عاماً مرتبط بعارضة الأزياء فينيتريا التي تبلغ من العمر 22 عاماً، منذ فترة من الزمن.

وكان النجم قد حضر برفقتها مباراة كرة السلة الأولى لأكاديمية دوندا في مينيابوليس؛ حيث قام المصور الشاب شان زيسك بالتقاط صورة لهما في الملعب وهما جالسان إلى بعضهما البعض.

واللافت أن هذه العلاقة ظهرت إلى العلن فقط بعد أن تصدرت كيم كارداشيان المجلات والمواقع بخبر علاقتها الجديدة، على الرغم من أنه كان قد صرح كانيي ويست مؤخراً في مقابلته مع دريك تشامبس بأن كيم كارداشيان لاتزال زوجته؛ حيث إنه لم يشاهد أي أوراق طلاق حتى هذه اللحظة.

وكانت كيم قد تقدمت بطلب الطلاق من كاني في فبراير الماضي بعد 6 سنوات من الزواج، وهي تشجعه دائماً على المضي في حياته والدخول في علاقة جديدة.

وكانت كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عاماً، قد تخطت انفصالها عن النجم العالمي كانيي ويست، لتبدأ علاقة جديدة مع النجم الكوميدي بيت ديفيدسون البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يصغرها بـ14 عاماً.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور كيم وهي تتناول العشاء مع بيت ديفيدسون، في جزيرة ستاتن، نيويورك، على الرغم من أنهما وصلا إلى المطعم بشكل منفصل.

كما كانت عدسات كاميرات الباباراتزي قد التقطت صوراً لهما وهما يمسكان بأيديهما في Knott’s Scary Farm في بوينا بارك، كاليفورنيا منذ عدة أيام، عندما كانا برفقة أختها الكبرى، كورتني كارداشيان وخطيبها، ترافيس باركر، وهو صديق بيت ديفيدستون، إضافة إلى عدد قليل من الأصدقاء الآخرين.