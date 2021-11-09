تكريم ليلى علوي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن تكريم النجمة المصرية ليلى علوي، في حفل افتتاح دورته الأولى التي ستقام في الفترة من 6 – 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم.

وأشار المهرجان إلى أن تكريم ليلى يأتي تعبيرا عن تقدير إدارة المهرجان للدور التي لعبته المرأة العربية في السينما، سواءً تم لعب هذا الدور خلف الكاميرا أو أمامها، أضاف: فخورون بالاحتفال وتكريم إنجازات.

وتم الإعلان عن عرض فيلم ليلى علوي “قليل من الحب كثير من العنف” للمخرج رأفت الميهي على أن يتبع الفيلم ندوة عن التمثيل تقدّم من خلالها ليلى علوي خبراتها ومسيرتها الفنية الغنية.

وأكد المهرجان أن النجمة والأيقونة المصرية ليلى علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلماً، ومازالت تواصل عطاءها وإبداعاتها في أدوار أسرت الجماهير وألهمت أجيالاً من المبدعين والمبدعات، فهي بلا بشك واحدة من أكثر الممثلات تنوعاً وزخماً وإبداعاً في العالم العربي.

أضاف: ورغم صعوبة تلخيص مسيرة ليلى علوي ببعض الأمثلة، لكن يُذكر منها ”بحب السيما“ (2004) من إخراج أسامة فوزي، و”قليل من الحب كثير من العنف“ (1995) من إخراج رأفت الميهي، و ”حب البنات“ (2004) من إخراج خالد الحجر، وحصلت ليلى علوي على الكثير من الجوائز العربية والعالمية في مسيرة حافلة بالإنجازات.

على الصعيد الدولي يكرّم المهرجان جاك لانغ تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الممكلة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا، وشغل لانغ منصب وزير الثقافة الفرنسي ووزير التعليم، ويشغل حالياً منصب رئيس معهد العالم العربي في فرنسا.

ويستضيف المهرجان دورة تخصصية مع النجمة القديرة وأيقونة السينما المصرية يُسرا، والتي شاركت في أكثر من 80 فيلماً وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، حيث تُعتبر يُسرا واحدة من أكثر نجمات السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي. كما سيشهد المهرجان حضور الممثلة العالمية ونجمة السينما الفرنسية كاثرين دينوف.

وسيتم تنظيم أربع ندوات حوارية لتسليط الضوء على مسيرة وإنجازات كل من هيفاء المنصور، والنجمة التونسية هند صبري، ومن الأرجنتين جاسبر نوي، إضافة إلى جوانا حاجي توما وخليل جريج من لبنان.