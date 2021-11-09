بعد منعه نهائياً من الغناء بمصر.. هذا ما قاله حسن شاكوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق مغني المهرجانات حسن شاكوش على قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بإيقافه وسحب ترخيص غنائه نهائيا.

وقال شاكوش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الاثنين: “لغاية آخر لحظة محترم قرار النقابة، أنا مشوفتش القرار، الناس اللي قالولي، والشغلانة دي هي أكل عيشي، هو قال بناقص حسن شاكوش؟ أستاذ هاني شاكر يقول اللي هو عايزه”.

وتابع: “أنا دلوقتي أقدر اشتغل برا مصر بس، دي أول غلطة ليا، حاولت اتصل بكذا حد في النقابة عشان نحل.. أنا مينفعش ابقى بشتغل برا مصر ومش عارف اشتغل في بلدي”. وأضاف: “دلوقتي بسجل أغاني انزلها الفترة الجاية، بس الواحد ملوش نفس، أنا اتصالحت أنا ورضا هو أخويا ومفيش أي مشاكل”.

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، أعلن إيقاف شاكوش وسحب ترخيصه نهائيا ودون رجعة، وذلك في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”.

وأضاف أنه قرر بصحبة المجلس الخاص بالنقابة سحب الترخيص بشكل نهائي، لتنتهي مسيرة شاكوش الغنائية، وذلك بسبب الخطأ الذي قام به على المسرح.

كما أوضح شاكر أن القرار جاء على خلفية تقديم شاكوش لأغنية إباحية أمام الجمهور رد بها على زميله رضا البحراوي، والتي أهان من خلالها قطاعا كبيرا داخل الوسط الفني، مشيراً إلى أن النقابة ترفض ذلك بشكل قاطع.

وأكد نقيب الموسيقيين أن النقابة لا تريد أن “تتواجد هذه النوعية الغريبة من المطربين داخل الوسط الفني”، قائلاً “بناقص حسن شاكوش”.

ويبدو أن اعتذار حسن شاكوش لم يشفع له لدى نقابة الموسيقيين، بعد أن اعترضت فئة الطبالين على ما قام به، مطالبين بشطبه لتوقف النقابة ترخيصه بشكل نهائي.