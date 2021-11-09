نيكول سابا تتحوّل إلى رسامة في أول صورة من فيلم “مفتاح الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تنشغل النجمة اللبنانية نيكول سابا في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “مفتاح الحب” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشرت نيكول سابا أوّل صورة من كواليس تصوير الفيلم على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” وظهرت من خلالها كأنها رسامة وهي تدير ظهرها للكاميرا وترسم لوحة بدت أكثر من رائعة.

وتعود نيكول سابا من خلال فيلم “مفتاح الحب” إلى السينما بعد غياب عدّة سنوات، والفيلم من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب مع نيكول دور البطولة، ومن إخراج جمال السروي.

يشارك في بطولة فيلم “مفتاح الحب” أيضًا نخبة من الممثلين والنجوم، وهم روعة ياسين، وعلا بدر، والقديرة مهى المصري، وعماد هواري، وعلا عزام.

الجدير ذكره أن نيكول سابا كانت قد فازت بجائزة أفضل فيديوكليب عن أغنية “الجو حلو” وذلك في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12 الذي أقيم قبل أيام. وتسلمت نيكول الجائزة واهدتها الى بيروت ولبنان بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان الذي لن ينكسر.

وأغنية أغنية “الجو حلو” من كلمات شريف عبيد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل وحققت ما يقارب 3 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد على صدورها على قناة نيكول الرسمية في موقع “يوتيوب”.