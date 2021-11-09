نادين نجيم ضيفة برنامج "معكم" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "Cbc" في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

ونشرت نادين صورة من الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"انتظرونا يوم الخميس الساعة 9 مساءًا في معكم منى الشاذلي على سي بي سي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" من كتابة نادين جابر وإخراج جو بو عيد، وهو من عروض "شاهد" الأولى، وتدور أحداثه حول "زهرة شابة متمردة وقاسية لأنها مرت بظروف صعبة، تناصر النساء، وهي لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها".

ويعيد "صالون زهرة" جمع نادين نسيب نجيم بمعتصم النهار، بعدما شكلا ثنائياً أحبه الجمهور في مسلسل "خمسة ونص" قبل نحو عامين.