"ما تعظمش على اللي خلقك".. صابرين تنعى أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة صابرين، الفنان الكبير أحمد خليل، الذي رحل اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت صابرين صورة الراحل أحمد خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك يا محترم يا راقى يا ابن الأصول يا برنس، ياه زعلانة قوي بس ماتعظمش على اللي خلقك، عشت في هدوء ورحلت أيضا في هدوء، كنت نعم الزميل الفنان والصديق الإنسان مع السلامة وفى أمان الله ورحابه".

الفنان القدير أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للتمثيل قسم إخراج، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، بعدها قدم ثلاثة أفلام، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وعانى الفنان القدير أحمد خليل، من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد خليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب ظهر اليوم الثلاثاء.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

تابع تغطية خاصة لوفاة الفنان أحمد خليل (اضغط هنا)