فن ومشاهير

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي الموسيقار السعودي الكبير غازى علي، اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

و يعد غازي علي واحداً من أيقونات صناعة الموسيقى في المملكة العربية .

والموسيقار الراحل من مواليد عام 1938م، وعاش طفولته في المدينة المنورة يتيماً في كنف والدته التي كانت مهتمة بتعليمه، فدرس الإعدادية في المدرسة النموذجية في مدينة جدة.

في عام 1960، انتقل إلى القاهرة لدراسة الموسيقى في المعهد الموسيقي الكونسرفتوار، الذي كان يديره الموسيقار أبو بكر خيرت الذي انتبه لمدى عشق غازي علي للموسيقى، فشجعه على اكمال دراسته في المعهد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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