عرض مسرحي عن أم كلثوم في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ: لأول مرة بالوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

روج المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لعرض مسرحي يتناول رحلة كوكب الشرق أم كلثوم، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ صورة لبوستر مسرحية "رحلة الست"، وعلق قائلا: "لأول مرة في الوطن العربي.. عرض مسرحي عن رحلة الست أم كلثوم فى بوليفارد رياض سيتى".

بوليفارد رياض سيتي من أكبر مناطق موسم الرياض. وهو مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ يضم فندقاً بخدمات خمس نجوم على طراز بوتيك هوتيل، ومساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية، ورصيف طولي للمشي بطول 500 متر؛ بالإضافة إلى نادي صحي ومكاتب تجارية فاخرة.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره 750 ألف شخص. ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والعروض على مدار 4 أشهر.