ماذا قالت ليلى علوي عن وفاة أحمد خليل في "حديث الصباح والمساء"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"عطا المراكيبي" واحدة من أبرز الشخصيات التي قدمها الفنان الراحل أحمد خليل في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وبعد تقديمه مشاهد رحيل "عطا" تفاعلت معه بطلة العمل الفنانة ليلى علوي إلى حد البكاء.

الفنانة ليلى علوي خلال حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "على ورق" على قناة "دريم"، تحدثت عن المشهد الذي قدمته مع الفنان الراحل أحمد خليل في المسلسل الذي عُرض عام 2001، وقالت: "بعد أداء مشهد الموت، قعدت أعيط، والأستاذ أحمد خليل اتصل بي بعدها ليطمئن عليا، وقلت له بعد الشر عليك".

وعن مدى واقعية قصة الحب التي جمعت بين "عطا المراكيبي- أحمد خليل" والهانم "هدى - ليلى علوي" في المسلسل؛ قالت الفنانة ليلى علوي: "بتحصل في عصرنا الحالي، مش قاعدة لكن بتحصل، وخاصةً أن فيها حالة حب حقيقية، ست لقت ثقة وأمان وشخص بيكبر ثروتها".

الفنان الكبير الراحل أحمد خليل، خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، كشف أيضا أنه يحب ليلى علوى كثيرا ويقدر ويحترم أدائها وسلوكها أثناء العمل، وطريقة تعاملها في البلاتوه.

وتحدث أحمد خليل عن دوره في المسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء"، وقال إن شخصية عطا المراكيبي التي جسدها في المسلسل، كانت شخصية شديدة الصعوبة نظرا للتحولات التي طرأت عليها.

الفنان القدير أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للتمثيل قسم إخراج، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب.

بعدها قدّم عدة أفلام، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وتوفي أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد خليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب ظهر اليوم الثلاثاء.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

تابع تغطية خاصة لوفاة الفنان أحمد خليل (اضغط هنا)