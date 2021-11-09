شاهد.. صينية تنقذ حفيدها من الخطر بتصرف مفاجئ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

كثيرا ما يتعرض الأطفال لمواقف خطيرة، يمكن أن تهدد حياتهم أو تكون سببا في إلحاق أضرار جسدية بهم إذا لم يكن هناك من يحول دون وقوعها أو يقلل من خطرها.

وبينما تكن أكثر المواقف خطورة أثناء وجود الأطفال خارج المنزل، فإن ذلك لا يعني زوال الخطر عندما يكون في داخل منازلهم.

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، قالت فيه إن سيدة صينية استطاعت إنقاذ حفيدها من السقوط أرضا بفضل سرعة بديهتا.

وقالت الصحيفة إن الطفل سقط من السيدة المسؤولة عن رعايته أثناء وقوف جدته بالقرب منه وهو ما جعلها تتحرك بسرعة لالتقاطه قبل أن يسقط أرضا لتحميه من المخاطر التي كان يمكن أن يتعرض لها في هذه الموقف.