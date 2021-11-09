هل تتذكرون سهام جلال بطلة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ؟.. لن تصدقوا كيف أصبحت بعد مرور 15 عامًا .. تحول شكلها تمامًا – صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 06:51 مساءً - بعد اختفاء طويل عن الساحات الفنّية، عادت الفنانة سهام جلال للظهور من جديد، وذلك بعد 15 عامًا من أخر ظهور سينمائي لها في فيلم «حرب أطاليا»، وكان أبرز أعمالها التي عرفها الجمهور من خلالها فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذي يعتبر أحد أهم الأفلام الجماهيرية في العقد الأخير، وارتبط به الجمهور العربي بشكل كبير

حيث عرف الجمهور الفنانة سهام جلال في التسعينات من القرن الماضي كإحدى أشهر فتيات الإعلانات لنراها اقتحمت مجال التمثيل في أواخر التسعينات وكان دورها في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، مع محمد هنيدي الذي عرض عام 1998، أحد الأدوار البارزة التي غيرت مسيرتها المهنية.

بعد انطلاقتها السينمائية، شاركت سهام جلال في عدة أعمال سينمائية ودرامية بأدوار متعددة ولكنها غابت لعدة سنوات عن الشاشات لتشارك عام 2018 في مسلسل”عوالم خفية” كضيف شرف وتظهر خلال 3 حلقات بدور مخرجة ليسجل هذا العمل اللقاء الأول بين سهام جلال والزعيم.

ويُذكر أن الفنانة سهام جلال، ظهرت في نوفمبر عام 2019 في أحد اللقاءات التليفزيونية، والتي قالت فيها إن المنتجين والمخرجين الشباب هم السبب الحقيقي وراء عدم ظهورها على الساحة الفنيّة خلال الفترة الماضية؛ لأنهم دائمًا يختارون أبطال أعمالهم من الفنانين الشباب ولا ينظرون إلى الجيل السابق.

وأضافت سهام في تصريحاتها أن آخر عمل سينمائي شاركت فيه هو فيلم «حرب أطاليا» مع الفنان المصري أحمد السقا، ومن وقتها لم تتلق أعمالاً فنية تستحق المشاركة فيها.

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وأشارت سهام إلى أنها ليست مختفية عن قصد وإنما أيضًا هناك أعمال شاركت فيها ولم تحظ بمشاهدة جيدة، إضافة إلى أن آخر مسلسل علمت به وهو “ماريونت” الذى أنتجته شركة “صوت القاهرة” تم الانتهاء من تصويره قبل عامين ولم يتم عرضه حتى الآن رغم الوعود التى حصل عليها أبطال العمل من الجهة المنتجة بعرضه بشكل جيد خلال العامين الماضيين.

وتابعت الفنانة المصرية أن اعتقاد الجمهور بأن الفنانة صفاء جلال شقيقتها خاطئ، ولكن البعض ربط بينهما نتيجة تشابه الأسماء وظهورهما في نفس التوقيت وبدايتهما في مجال الإعلانات وبعد ذلك التمثيل.

يُشار إلي أن سهام بدأت حياتها الفنّية كفتاة إعلانات، ثم اتجهت للتمثيل عن طريق فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، ثم طلب منها الفنان محمود عبد العزيز أن تشاركه بطولة فيلم «النمس« والذي يعتبر بدايتها الفعلية.

يُذكر أن آخر ظهور لسهام جلال فى التليفزيون كان من خلال مسلسل “عوالم خفية” مع الزعيم عادل إمام وإخراج رامي إمام والذى عُرض في عام 2018، وفى السينما فيلم “حرب أطاليا” مع النجم أحمد السقا وإخراج أحمد صالح.

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