حقيقة تعيين أحمد عبد العزيز نقيباً لنقابة المهن التمثيلية بدلا من أشرف زكي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 06:51 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول تعيين الفنان ” أحمد عبد العزيز ” نقيبا لنقابة المهن التمثيلية بدلا من الفنان ” أشرف زكي ” .

وهو الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية إلى الخروج ببيان لها نفت من خلاله هذه الأخبار مؤكدة على أنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة .

وأشارت إلى أن وراء هذه الشائعات شخص يزعم أنه صحفي وسبق وصدر حكم ضده بالتعويض والغرامة لصالح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى بسبب نشره للأخبار الكاذبة .

وأكد ” شعبان سعيد ” المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في تصريحات له على أن الفنان أشرف زكي سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة .