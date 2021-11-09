حقيقة تعيين أحمد عبد العزيز نقيباً لنقابة المهن التمثيلية بدلا من أشرف زكي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 06:51 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول تعيين الفنان ” أحمد عبد العزيز ” نقيبا لنقابة المهن التمثيلية بدلا من الفنان ” أشرف زكي ” .
وهو الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية إلى الخروج ببيان لها نفت من خلاله هذه الأخبار مؤكدة على أنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة .
وأشارت إلى أن وراء هذه الشائعات شخص يزعم أنه صحفي وسبق وصدر حكم ضده بالتعويض والغرامة لصالح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى بسبب نشره للأخبار الكاذبة .
وأكد ” شعبان سعيد ” المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في تصريحات له على أن الفنان أشرف زكي سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة .
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