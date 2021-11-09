مكسيم خليل يخطف الأنفاس في “٨ أيام”.. “لوين رايحين؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم السوري مكسيم خليل تشويق الجمهور لمسلسله الجديد “8 أيام”، والمقرر عرضه قريبًا.

وبعد أيام من الكشف عن بوستر مسلسل “8 أيام”، طرح مكسيم خليل البرومو الدعائي الأوّل للمسلسل على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيه بإطلالة جريئة، عاري الظهر ومستلقيًا على الأرض، بأجواء من الإثارة والتشويق في لقطات تخطف الأنفاس.

وعلّق مكسيم خليل على البرومو قائلًا: “هيك البداية .. فـ وين رايحين ..؟ ب٢٤ نوڤمبر – شاهد vip”.

الجدير ذكره أن “8 أيام” هو مسلسل عربي مشترك، يتألف من 8 حلقات من كتابة وإخراج التونسي مجدي سميري، وإنتاج شركة “فالكون فيلمز”، وتدور أحداثه في إطار بوليسي، ويشارك في بطولته إلى جانب مكسيم عدد من النجوم: منهم: بديع أبو شقرا، سينتيا خليفة، إليسا زغيب وآخرون.