“نقطة انتهى”.. أغنية مُسرّبة لـ نوال الزغبي و”ما حداً قادر يهديها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أغنية جديدة مُسرّبة للنجمة اللبنانية نوال الزغبي بعنوان “نقطة انتهى”.

وفي أوّل تعليق لها على تسريب أغنية “نقطة انتهى”، كشفت نوال الزغبي في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن اسم الأغنية الأساسي هو “نحنا لبعض”، وتعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال الزغبي قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.

وقالت نوال في تغريدتها: “اغنية نقطة انتهى اصلا اسمها (نحنا لبعض)!! وعمر هالاغنية ٤ سنوات !! انعملت لمناسبة خاصة!!! كيف نزلت وكيف تسربت ما بعرف !!!! انتشرت الاغنية وما حداً قادر يهديها”.

وتلقت نوال الزغبي آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية، فاتفق الأغلبية على أنها يجب أن تصدر الأغنية رسميًا عبر قناتها في موقع “يوتيوب”.

يشار إلى أنّ نوال الزغبي، كانت قد طرحت 3 أغنيات جديدة يتضمنها ميني ألبوم بعنوان “عكس الطبيعة”، وهي: “ارقص”، و”عليه ابتسامة”، و”عكس الطبيعة”.