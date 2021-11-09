شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يروج لحفله فى مهرجان الموسيقى العربية: موعدنا 13نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم صابر الرباعى، لحفله الغنائى في مهرجان الموسيقى العربية يوم 13 نوفمبر الشهر الجارى في دار الأوبرا، ونشر صابرالرباعى، صورة البوسترعبرحسابه على تويتر، قائلا:" موعدنا يوم 13 نوفمبر بمسرح دار الأوبرا المصرية مهرجان الموسيقى العربية الثلاثون"، كما نوه صابر أن جميع تذاكر الحفل قد تم بيعها بالكامل.



صابر البراعى

ويستعد النجم التونسى صابر الرباعى، لإحياء حفلين غنائيين في مصر خلال الأيام الجارية، وذلك ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، على أن يكون حفله الأول يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية، اما الحفل الثانى سيكون يوم 13 نوفمبر على مسرح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة

من ناحية أخرى طرح النجم صابر الرباعى، أحدث أغانيه، التى تحمل اسم "شد صحيح" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات حاتم القيزانى، وتوزيع سامى المعتوقى.

وذلك بعدما طرح قبلها أغنية اخرى باسم "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة 3 أيام.

كما يحيى النجم صابر الرباعى، حفلا غنائيا في باريس، في 5 فبراير 2022، ومن المقرر أن يقدم صابر باقة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.