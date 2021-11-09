شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد بيع مقتنيات الراحلة إيمى واينهاوس يحصد 4 مليون دولار..30% لأعمال الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت عائلة النجمة الراحلة إيمي واينهاوس ملايين الدولارات بعد أن حصد مزاد لبيع تذكارات النجمة الراحلة 4 ملايين دولار، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستذهب نسبة 30% أى ما يصل إلى 1.2 مليون دولار كتبرع إلى مؤسسة آمي واينهاوس، وهي مؤسسة خيرية أنشأها والدا النجمة ميتش وجانيس بعد وفاتها في عام 2011 عن عمر يناهز 27 عامًا، بسبب التسمم الكحولي.



الراحلة إيمي واينهاوس وعائلتها

في غضون ذلك، سيذهب المبلغ المتبقي وقيمته 2.8 مليون دولار إلى صندوق العائلة وتكاليف المزاد، وفقًا لدار المزاد في لوس أنجلوس والمتحدث باسم المؤسسة الخيرية التي تم إنشاؤها باسم المغنية الراحل.

وذكرت دار المزادات أن 4 ملايين دولار تم جلبها من خلال المزاد الذي أقيم يومي السبت والأحد، لافته إلى أن القيمة التى بيعت بها مقتنيات المغنية الراحلة كانت ضعف المبلغ الأصلي المتوقع قبل انطلاق عملية البيع.

عندما سُئل المتحدث باسم مؤسسة آيمي واينهاوس، عن كيفية توزيع الأموال، قال لصحيفة MailOnline إن الأموال مخصصة لعائلة واينهاوس والأجيال القادمة.

وقال المتحدث: "ما الخطأ في استفادة أقارب إيمي الصغار في السنوات القادمة، إنها ستحب ذلك.. لماذا لا تستفيد الأسرة؟، من الذي يستفيد عادة من ممتلكات أحد أفراد الأسرة المتوفين؟، هل كل أسرة توزع كل ميراثها على الصدقة؟"، وبالإضافة إلى والدتها ووالدها، تركت المغنية وراءها شقيقها أليكس واينهاوس، وأخوها غير الشقيق يدعي مايكل.