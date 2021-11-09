فن ومشاهير

مزاد بيع مقتنيات الراحلة إيمى واينهاوس يحصد 4 مليون دولار..30% لأعمال الخير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد بيع مقتنيات الراحلة إيمى واينهاوس يحصد 4 مليون دولار..30% لأعمال الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت عائلة النجمة الراحلة إيمي واينهاوس ملايين الدولارات بعد أن حصد مزاد لبيع تذكارات النجمة الراحلة 4 ملايين دولار، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستذهب نسبة 30% أى ما يصل إلى 1.2 مليون دولار كتبرع إلى مؤسسة آمي واينهاوس، وهي مؤسسة خيرية أنشأها والدا النجمة ميتش وجانيس بعد وفاتها في عام 2011 عن عمر يناهز 27 عامًا، بسبب التسمم الكحولي.

إيمي واينهاوس وعائلتها
الراحلة إيمي واينهاوس وعائلتها

 

15021e47a1.jpg

في غضون ذلك، سيذهب المبلغ المتبقي وقيمته 2.8 مليون دولار إلى صندوق العائلة وتكاليف المزاد، وفقًا لدار المزاد في لوس أنجلوس  والمتحدث باسم المؤسسة الخيرية التي تم إنشاؤها باسم المغنية الراحل.

Pictured: Amy Winehouse performs live at Kalemegdan Park on June 18, 2011 in Belgrade, just a month before her death. The singer appeared disorientated and she was booed off the stage

وذكرت دار المزادات أن 4 ملايين دولار تم جلبها من خلال المزاد الذي أقيم يومي السبت والأحد، لافته إلى أن القيمة التى بيعت بها مقتنيات المغنية الراحلة كانت ضعف المبلغ الأصلي المتوقع قبل انطلاق عملية البيع.

Pictured: Amy Winehouse's famous heart-shaped, red leather Moschino bag on display in Los Angeles) went for $204,800 at the auction over the weekend

عندما سُئل المتحدث باسم مؤسسة آيمي واينهاوس، عن كيفية توزيع الأموال، قال لصحيفة MailOnline إن الأموال مخصصة لعائلة واينهاوس والأجيال القادمة.

A Temperley London tan and black jumpsuit worn at a concert celebrating Nelson Mandela's 90th birthday in Hyde Park in 2008 was valued at just $2,000. But the iconic outfit sparked a bidding frenzy, attracting 37 offers, and eventually sold for $121,600

 

Pictured: Ms Winehouse wearing a black mini dress worn at the South Bank Show Awards at London's Savoy Hotel in 2007 was expected to earn $5,400 - but went for $83,200

وقال المتحدث: "ما الخطأ في استفادة أقارب إيمي الصغار في السنوات القادمة، إنها ستحب ذلك.. لماذا لا تستفيد الأسرة؟، من الذي يستفيد عادة من ممتلكات أحد أفراد الأسرة المتوفين؟، هل كل أسرة توزع كل ميراثها على الصدقة؟"، وبالإضافة إلى والدتها ووالدها، تركت المغنية وراءها شقيقها أليكس واينهاوس، وأخوها غير الشقيق يدعي مايكل.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا