شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي تطير من بيروت للقاهرة استعدادًا لحفلتها فى دار الأوبرا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، متابعيها وجمهورها، بكواليس رحلتها من مطار بيروت فى لبنان إلى القاهرة، استعدادا لإحياء حفلها فى دارالأوبرا المصرية، المقرر لها 15 نوفمبر الجاري، ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية.

ونشرت الرومي، صور لها من داخل الطائرة اثناء رحلتها، عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، وكتبت "من بيروت ست الدنيا، إلى مصر ام الدنيا، التقيكم بكل الحب مساء 15 نوفمبر في دار الاوبرا المصرية".



بوست النجمة ماجدة الرومي

وحلت الفنانة ماجدة الرومى مؤخرا، ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى وكان اللقاء فى قصر القبة، وأذاعته قناة، on- قائلة، إن الفنان الراحل يوسف شاهين له فضل كبير عليها، وإنه لا يذهب من قلبها، وهو من النعم التى أنعم الله عليها بها، ودائما تذكره فى صلاتها مثلما تذكر أهلها، وأن أفضل الأغانى التى غنتها معه "مفترق الطرق"، ولكن لا تستطيع أن تراها خلال الفيلم لأنها تبكى.



الفنانة ماجدة الرومي

وتابعت الفنانة ماجدة الرومى: فيلم "عودة الابن الضال" ليوسف شاهين كان يتنبأ بما سيحدث فى لبنان وفى الوطن العربى كله، ونفس القصة بحذافيرها عشتها بالفعل فى حرب لبنان، ورسالتى للمرأة العربية لا بد أن تهتمى بدراستك ومستواكى الفكرى والعلمى، لا مانع من اهتمامك بشكلك وجمالك، ولكن لا بد أن تكونى على وعى كبير كيف تربى أبناءك وما الذي ستضيفه في حياتهم ودنياهم.

واختتمت حديثها قائلة: مصر لا تنام وتنبض حبًّا وأدعو الله أن يحميها ويبعد عن حدودها كل شر ومكروه، ولدىّ ثقة كبيرة أن هناك عيونا لا تنام لحمايتها، وبالمناسبة عندما أغنى "أحلف بسماها" أشعر وكأن قدماى تريد أن تطير وتحلق فى السماء.