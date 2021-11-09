شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وبشرى تنعيان أحمد خليل: "خليط من الود والجدية.. سلامًا لروحك الطيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على نعى الفنان أحمد خليل الذى توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشرت النجمة بشرى، عبر حسابها على "إنستجرام"، العديد من الصور لها رفقة الفنان أحمد خليل، وعلقت عليها: "خليط من الود و الجدية و الاحتراف واحترام النفس و الآخرين.. بجانب الموهبة الكبيرة والأستاذية.. رحل عنا اليوم تاركا حزن كبير فى القلب".



الفنانه بشرى تنعى احمد خليل

وأضافت: "كواحدة من جمهوره ومعجبيه منذ ولعى بمسلسل هوانم جاردن سيتى و كان لى الحظ فى العمل معه ليلعب دور ابى فى مسلسل يا ورد مين يشتريك.. خلال فترة التصوير شعرت فعلا بأنه الاب الناصح الودود الحاسم الجاد.. كان خفيف الظل جدا ومنضبط ويعامل الجميع بإحترام".



بشرى والراحل أحمد خليل

وتابعت:" الله يرحمك يا استاذ احمد و يحسن اليك كنت باشا فى كل شىء وعندما نتذكرك سوف نتذكر ما معنى أن تكون راقى وشيك فى السلوك والذوق .. وداعا احمد خليل".

كما نشرت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس صورة للفنان الراحل عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها :" وداعا للفنان القدير أحمد خليل، سلاما لروحك الطيبة".



اسعاد يونس

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.