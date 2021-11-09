شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أعود للمسرح برواية جديدة جريئة من إخراج سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - الندوة

وتابعت إلهام شاهين: دائما أفكر أن أقدم عمل مسرحى تخشى الممثلات الأخريات تقديمه، وأتمنى تقديم هذا العمل علي خشبة المسرح القومى، والذى يديره الفنان إيهاب فهمى.

واحتفي مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي بتوقيع كتاب "المتمردة" للنجمة إلهام شاهين، والذى ألفه الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، وذلك بحضور القديرة سميحة أيوب، والدكتورأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى، والفنان طارق صبرى، والفنان الكويتى داود حسين، والمخرج عصام السيد.