شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تعبر عن تضامنها مع ضحايا مأساة "ASTROWORLD".. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن تضامنها مع ضحايا حفل "ASTROWORLD"، للنجم ترافيس سكوت، حبيب شقيقتها كايلى جينر، قائلة :"مثلكم جميعا، عائلتنا مصدومة من المأساة، نحن نصلى من أجل الضحايا وعائلاتهم".

وقالت كيم عبر خاصية ستورى انستجرام :"قلوبنا مكسورة على الأرواح التى فقدت وأى شخص تأذى فى حفل ASTROWORLD، مثلكم جميعا عائلتنا فى صدمة شديدة، من المأساة، نحن نصلى من أجل الضحايا وعائلاتهم واحبائهم، ونصلى للمصابين من أجل الشفاء، وأيضا ترافيس الذى نعلم أنه يهتم كثيرا بمعجبيه، وهو مدمر فعليا".



كيم كاردشيان

ومن جهة أخرى كشفت عدة تقارير أجنبية، عن قيام النجم العالمي ترافيس سكوت، برد أموال الحاضرين في حفلته الأخيرة Astroworld، التي خلفت 8 قتلى تتراوح أعمارهم بين 14 و27 عامًا، ومئات المصابين بسبب تدافع الجمهور للظهور في الصفوف الأمامية للحفل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي ترافيس سكوت، رد جميع أموال الحاضرين في حفلته الأخيرة Astroworld، بالإضافة إلى إلغائه حفلته القادمة في عطلة نهاية الأسبوع Day N Vegas Festival.

وكشفت مصادر فى جهات أمنية أمريكية، عن أنه تم رفع دعوى قضائية ضد ترافيس سكوت، والشركات المنظمة لمهرجان Astroworld، بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد كبير من الجمهور فى الحفل الذى نظم فى هيوستن، ليلة الجمعة الماضية.

وحسب موقع cnn، أفادت المصادر، بأن أحد الحاضرين، الذي أصيب خلال المهرجان، رفع دعوى قضائية ضد مغني الراب والمنتج ترافيس سكوت، الذي كان منظمًا لمهرجان أستروورلد، وكذلك شركة الترفيه Live Nation، والشركة المروجة للحفل Scoremore، وغيرهم من المشاركين في الحدث، وبحسب الدعوى المرفوعة في مقاطعة هاريس بولاية تكساس، فإن المدعي مانويل سوزا، تعرض لإصابات جسدية خطيرة عندما أطاح به الحشد غير المنضبط في الحفلة الموسيقية.