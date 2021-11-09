شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "لوك" حنان مطاوع فى مسلسلها الجديد وش تالت (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة حنان مطاوع تصوير مشاهدها فى مسلسل "وش تالت" وننشر صورة من كواليس العمل أمام الكارفان الخاص بها، حيث تظهر فى الصورة بالشخصية التى تجسدها فى الأحداث، حيث ينتمى العمل لنوعية الـ 15 من تأليف محمد على.



حنان مطاوع

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عددا من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى، ويشارك حنان فى بطولته كل من: نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.

الفنانة حنان مطاوع حلت ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، وذلك خلال فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى فى دورته 37 الفترة الماضية، حيث قرر تسليمها جائزة أحسن ممثلة التى حصلت عليها من مهرجان الأمل بالسويد .

وقالت حنان مطاوع خلال اللقاء: سعيدة جدًا بهذا الحدث وسعيدة أيضًا أن النجمة إلهام شاهين هى من ستقوم بتسليمي الجائزة، وكذلك سعادتى كبيرة باحتفاء مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط وإصرارهم علي تسليمي الجائزة وسط حضور المهرجان، والمهرجانات هى حركة ثقافية وفنية فى العالم كله ولابد أن يتعاونوا سويًا ويصبوا فى بعضهن البعض، وفكرة اهتمام المهرجان بتكريمي هو تقدير وطبطبه.

يذكر أن حنان مطاوع شاركت في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال.