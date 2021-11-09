وفاة هشام ابن المطرب عبدالعزيز محمود متأثراً بجراحة قلب مفتوح

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل هشام عبدالعزيز محمود ابن الفنان والمطرب الكبير عبدالعزيز محمود بعد إجراء جراحة قلب مفتوح.

وكان هشام عبدالعزيز محمود يعانى من أمراض القلب وأجرى مؤخراً عدد من العمليات أخرها جراحة قلب مفتوح، ولكن رحل متأثراً بمرضه.

وهشام هو الابن الخامس منبين أبناء مطرب" تاكسى الغرام" السبعة و من زوجته الثالثة.

حيث تزوج عبدالعزيز محمود فى حياته 4 زيجات وأنجب 7 أبناء

ورث هشام عبدالعزيز محمود بعض مواهب والده وعندما وصل لسن 17 عامًا كون فرقة غربى حيث غنى بأربع لغات، وأكمل دراسته بالجامعة الأمريكية وكلية التربية الفنية، ولكنه عمل بنصيحة والده ودرس التسويق وعمل به إلى جانب العمل الفنى، لأنه آمن بالمقولة التى رددها والده: «الفن فى مصر مايتضمنش».



هشام عبدالعزيز محمود (1)

وكان الابن أنه الوحيد من بين أبناء عبدالعزيز محمود الذى احترف الغناء، وكانت «هويدا» أصغر أبناء الفنان الكبير غنت فى فرقة «الأصدقاء» التى كونها عمار الشريعى فترة لكنها لم تكمل فى هذا المجال.

وفى حياة والده أعاد هشام عبدالعزيز محمود توزيع عدد من أغانيه، وعندما سمعها المطرب الكبير فرح ، وقدمها الابن فى حفلات الشباب خلال فترة الثمانينات».



هشام عبدالعزيز محمود (2)

ومنذ فترة عانى هشام عبدالعزيز محمود مع أمراض القلب حتى رحل منذ ساعات بعد إرائه جراحة قلب مفتوح.

وكان الفنان عبدالعزيز محمود أحد أهم مطربى جيل الزمن الجميل ومن أشهر أغنياته " يانجف بنور، وتاكسى الغرام، ماتهونش عليا ، وغيرها عشرات الأغانى ، كما كان ملحناً وشارك بالتمثيل والغناء فى العديد من الأفلام ، كما كان من أوائل المطربين الذن غنوا الفرانكوآراب ووصل للعالمية ، وطور الإعلانات حيث اتجه خلال فترة من حياته لعمل أغانى الإعلانات الشهيرة ومنها : الست سنية، والميلامين ، ودفاتر التوفير وغيرها.