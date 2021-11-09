شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "كرة" توم هانكس فى فيلم "Cast Away" للبيع بمزاد .. اعرف السعر المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض كرة الطائرة التي رافقت الممثل الأمريكي توم هانكس في فيلمه الشهير "Cast Away" عام 2000، للبيع فى مزاد علنى، ومن المتوقع بيعها بمبلغ يصل إلى 60 ألف جنيه إسترلينى، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت"، وتعرض الكرة على منصة Prop Store التي توضح تفاصيل الكرة، لافته إلى أن هناك وجه بنى وأحمر غامق على مقدمة الكرة، يمثل بصمة يد.

بدأ المزاد اليوم الثلاثاء بسعر 20000 جنيه إسترلينى، مع وجود 4 عطاءات حاليًا، وحتى هذا الوقت، كان العرض الأخير 42500 جنيه إسترليني، ويتنهى المزاد مساء اليوم.



كرة توم هانكس

وحقق الفيلم الأمريكى Cast Away، نجاحًا باهرًا عام 2000، ورشح بطله توم هانكس لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وتدور أحداث الفيلم حول موظف في شركة لتوصيل الطرود تسقط طائرته في المحيط، لكنه ينجو بأعجوبة ليجد نفسه على جزيرة غير مأهولة، فحاول التعايش مع هذا الأمر، لكن مع محاولات مستمرة للإبحار عبر طوف صنعه بنفسه.

وبعد 4 أعوام من المحاولات المستمرة، مرت سفينة بالقرب من طوفه الهائم على سطح المياه، فجرى إنقاذه وإعادته إلى بلدته، ليجد زوجته ارتبطت بآخر وتبدلت كثير من الأمور، ليعود به الحال إلى ما كان عليه في الجزيرة من وحدة.



شكل كرة توم هانكس المعروضة للبيع

في سياق آخر، طرحت منصة Apple، فيديو ترويجي جديد لفيلم Finch، الذى يقوم ببطولته النجم العالمي توم هانكس، وسيطرح يوم 5 نوفمبر الجارى على المنصة، وكشف الفيديو عن بعض اللقطات المشوقة والمرحة لـ بطل العمل.

وصرح الممثل العالمى توم هانكس من خلال الفيديو لـ فيلم Finch: "أنه بالرغم من أن Finch آخر رجل في العالم إلا أن لديه أفضل صديق في العالم، وهو كلبه Goodyear".



كرة توم هانكس

وأكمل هانكس حديثه في الفيديو، " "Finch مهندس وبنى روبوت اسمه جيف، ليساعده في العناية بـ كلبه Goodyear، وعندما بدأت العاصفة، قرر Finch، أخذ كلبه و جيف الروبوت والمغادرة للبحث عن ملاذ أمن في الوسط".

وتابع هانكس: إنه "لا يمكن ان يعيش الانسان وحيدا، لأنه في التواجد مع من حولنا نجد الرفقة، والحب، والعلاقة بين Finch وكلبه Goodyear، مبنية على حب عميق، وتفاهم كبير"، وأضاف هانكس، "أفضل شيء في الفيلم أنه فيلم ملئ بالتفاؤل والأمل، وبسيط".