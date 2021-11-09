شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر ومنة فضالى وكارمن لبس ينعين أحمد خليل: "وداعا جوكر التمثيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت عدد من الفنانات، نعى الفنان أحمد خليل الذى توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتبت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"وداعا الفنان المحترم الراقي جوكر التمثيل الصديق الغالي البرنس أحمد خليل هاتوحشنا يا عظيم لكن مش هتغلي علي الي خلقك ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك يثبتك عند السؤال نرجوا قراءه الفاتحة والدعاء".



نهال عنبر

وقالت الفنانة منة فضالى:" لا حول ولا قوه الا بالله الفنان القدير والاب احمد خليل في ذمه الله ربنا يرحمك برحمته كنت دائما فنان علي خلق"، فيما وغردت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"الله يرحمه وتكون الجنة نصيبه تعازي لأهله ومحبينه بمصر خاصة".



كارمن لبس



منة فضالى

وأصيب أحمد خليل فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.