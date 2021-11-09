شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان وصابرين وياسمين عبد العزيز ينعين أحمد خليل: شرفت وطنك وفنك وابن أصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة الكبيرة شريهان، الفنان القدير الراحل أحمد خليل، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بأنه شرف وطنه وفنه وشعبه وكان ممثلا مثقفا ومبدعا.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. فلتصبر ولتحتسب، شرفت وطنك فنك شعبك.. شكراً المحترم المثقف المبدع أحمد خليل".



شريهان

كما نعت الفنانة صابرين، الفنان الراحل، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك يا محترم يا راقى يا ابن الاصول يا برنس، ياااه زعلانة قوى بس ماتعظمش على اللى خلقك، عشت في هدوء ورحلت أيضا فى هدوء، كنت نعم الزميل الفنان والصديق الإنسان مع السلامة وفى أمان الله ورحابه".



صابرين

ونعت أيضا النجمة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد خليل، قائلة عبر ستورى حسابها على انستجرام: "البقاء لله.. ربنا يرحمه"، فيما نعته مريام فارس، قائلة: "الشاشة العربية خسرت اليوم ممثل عظيم، كان لى الشرف بالوقوف قباله والتمثيل معه، الله يرحمك أحمد خليل، رحيلك خسارة كبيرة".



ياسمين عبد العزيز

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.



مريام فارس

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.