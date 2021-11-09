شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ورانيا يوسف ينعيان أحمد خليل: تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن الفنان الكبير أحمد خليل الذى توفى صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وغرد النجم أحمد فهمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازى فى وفاة الفنان الكبير أحمد خليل أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



أحمد فهمى

وكتبت الفنانة رانيا يوسف: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنان الكبير أحمد خليل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".



رانيا يوسف

وقالت الفنانة نسرين طافش:" البقاء لله بالفنان المصري القدير أحمد خليل السلام لروحه والصبر لذويه محبيه".



نسرين طافش

وأصيب أحمد خليل فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، بفيروس كورونا، وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر.

ويُعرض حالياً للفنان الراحل أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.